Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после появления видео с казнью украинского пленного.
Об этом он написал в Twitter.
— В сети распространяется ужасное видео, как российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления, — говорится в сообщении.
Вчера в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.
На видео можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.
В CNN сообщили, что обнаружили еще одно видео, на котором, вероятно, российские военные казнили двух украинских защитников.
Источник: Дмитрий Кулеба