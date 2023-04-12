Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после появления видео с казнью украинского пленного.

Об этом он написал в Twitter.

— В сети распространяется ужасное видео, как российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления, — говорится в сообщении.

Вчера в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

В CNN сообщили, что обнаружили еще одно видео, на котором, вероятно, российские военные казнили двух украинских защитников.

Источник: Дмитрий Кулеба

Война в Украине, Військові злочини, Дмитрий Кулеба, ООН
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Мелитополь – разведка Британии
Оборонні укріплення окупантів
Смерть Путина или Зеленского. США рассматривали четыре “диких” сценария развития войны в Украине – СМИ
Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
Игнат о превосходстве авиации РФ в первые недели войны: Как с пистолетом против пяти автоматов
Українські літаки
Создал агентурную сеть РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу
Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
В CNN обнаружили еще одно видео, на котором россияне казнят украинских военных
Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Хуже ИГИЛ. Кулеба призвал выгнать РФ из ООН после видео с казнью украинского бойца
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь