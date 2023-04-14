Без освобождения Крыма разговоры о безопасности в Черноморском регионе являются иллюзией — Резников
Для гарантий безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях необходима деоккупация полуострова Крым.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.
— Без освобождения Крыма — любые разговоры о безопасности в регионе являются ничем иным, как иллюзией. Россия начала с оккупации Азовского моря, запустив свою оккупацию на востоке Черного моря, блокируя зоны для судоходства своими военными учениями, — напомнил он.
Резников добавил, что никто не провоцировал на это Россию.
— Пока Россия контролирует Крым, она будет пытаться продолжать свою экспансию в соответствующем имперском духе. Если вам необходима безопасность, стабильность и процветание в регионе, то Крым должен быть освобожден. Это в наших общих интересах, — сказал он.
Резников отметил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях ведет к “продовольственной безопасности” для мира и экономической безопасности для Украины.
Ранее во время этой же конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает интегрировать системы ПВО и ПРО Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина