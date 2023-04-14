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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Без освобождения Крыма разговоры о безопасности в Черноморском регионе являются иллюзией — Резников

Олексій Резніков

Для гарантий безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях необходима деоккупация полуострова Крым.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

— Без освобождения Крыма — любые разговоры о безопасности в регионе являются ничем иным, как иллюзией. Россия начала с оккупации Азовского моря, запустив свою оккупацию на востоке Черного моря, блокируя зоны для судоходства своими военными учениями, — напомнил он.

Резников добавил, что никто не провоцировал на это Россию.

— Пока Россия контролирует Крым, она будет пытаться продолжать свою экспансию в соответствующем имперском духе. Если вам необходима безопасность, стабильность и процветание в регионе, то Крым должен быть освобожден. Это в наших общих интересах, — сказал он.

Резников отметил, что свобода судоходства в Черном и Азовском морях ведет к “продовольственной безопасности” для мира и экономической безопасности для Украины.

Ранее во время этой же конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает интегрировать системы ПВО и ПРО Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей.

Война в Украине, Крым, Алексей Резников, Россия, Черное море
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