Для гарантій безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях необхідна деокупація півострова Крим.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

– Без звільнення Криму – будь-які розмови безпеку у регіоні є нічим іншим, як ілюзією. Росія почала з окупації Азовського моря, запустивши свою окупацію на сході Чорного моря, блокуючи зони для судноплавства своїми військовими навчаннями, – нагадав він.

Резніков додав, що ніхто не провокував на це Росію.

– Поки Росія контролює Крим, вона буде намагатись продовжувати свою експансію у відповідному імперському дусі. Якщо вам необхідна безпека, стабільність та процвітання в регіоні, то Крим має бути звільнений. Це в наших спільних інтересах, – сказав він.

Резніков наголосив, що свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях веде до “продовольчої безпеки” для світу та економічної безпеки для України.

Раніше під час цієї ж конференції очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна пропонує інтегрувати системи ППО та ПРО України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів.

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