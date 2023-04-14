Без звільнення Криму розмови про безпеку в Чорноморському регіоні є ілюзією – Резніков
Для гарантій безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях необхідна деокупація півострова Крим.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.
– Без звільнення Криму – будь-які розмови безпеку у регіоні є нічим іншим, як ілюзією. Росія почала з окупації Азовського моря, запустивши свою окупацію на сході Чорного моря, блокуючи зони для судноплавства своїми військовими навчаннями, – нагадав він.
Резніков додав, що ніхто не провокував на це Росію.
– Поки Росія контролює Крим, вона буде намагатись продовжувати свою експансію у відповідному імперському дусі. Якщо вам необхідна безпека, стабільність та процвітання в регіоні, то Крим має бути звільнений. Це в наших спільних інтересах, – сказав він.
Резніков наголосив, що свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях веде до “продовольчої безпеки” для світу та економічної безпеки для України.
Раніше під час цієї ж конференції очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна пропонує інтегрувати системи ППО та ПРО України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна