Украина предлагает интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на открытии Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

По словам министра, Украина отвергает любые заявления, которые представляют Крым как особый регион, чем-то отличный от остальной территории Украины.

— Все это — украинская земля, которую пытается украсть Россия, — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что полный мир предусматривает восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, возвращение крымским татарам возможности безопасно жить в Крыму.

Дмитрий Кулеба заявил, что Крым не может оставаться под контролем России, потому что она и дальше будет его использовать как стартовую площадку для новой агрессии и установления контроля в Черном море.

— Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного — это угроза для всех, — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

А еще, по его мнению, Черное море надо демилитаризировать, чтобы все страны, которые уважают международное право, могли снова использовать его для торговли и путешествий.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.