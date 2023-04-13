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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина призывает интегрировать системы ПВО Украины и НАТО в двух морях – Кулеба

міністр Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина предлагает интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на открытии Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

По словам министра, Украина отвергает любые заявления, которые представляют Крым как особый регион, чем-то отличный от остальной территории Украины.

— Все это — украинская земля, которую пытается украсть Россия, — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что полный мир предусматривает восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, возвращение крымским татарам возможности безопасно жить в Крыму.

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Дмитрий Кулеба заявил, что Крым не может оставаться под контролем России, потому что она и дальше будет его использовать как стартовую площадку для новой агрессии и установления контроля в Черном море.

— Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного — это угроза для всех, — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

А еще, по его мнению, Черное море надо демилитаризировать, чтобы все страны, которые уважают международное право, могли снова использовать его для торговли и путешествий.

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Источник: МИД
Азовське море, Дмитрий Кулеба, МИД, НАТО
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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