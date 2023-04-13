Біля машзали четвертого енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна.

Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагались приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.

– Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна, – повідомили в Енергоатомі.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на станції.

– Росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, щоби цього не побачили експерти МАГАТЕ, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що окупанти, готуючись до контрнаступу ЗСУ, мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й навколишні села та лісосмуги.

Фото: Енергодар

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