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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Біля четвертого енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна – Енергоатом

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Біля машзали четвертого енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна.

Окупанти визнали вибух свого боєприпасу та намагались приховати сліди, щоб цього не побачили експерти МАГАТЕ.

– Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна, – повідомили в Енергоатомі.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на станції.

– Росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, щоби цього не побачили експерти МАГАТЕ, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що окупанти, готуючись до контрнаступу ЗСУ, мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й навколишні села та лісосмуги.

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Фото: Енергодар

АЕС, Війна в Україні, Вибух, Міна
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