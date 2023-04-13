Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море четыре корабля – ВМС ВСУ
13 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля.
Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.
Таким образом общий залп может составлять до четырех ракет.
В Азовском море сейчас – один вражеский корабль.
В Средиземном море на боевое дежурство вышли до восьми вражеских кораблей.
Из них – четыре носителя крылатых ракет типа Калибр. Общий залп может составлять до 36 ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
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