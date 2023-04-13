13 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля.

Среди них – один носитель крылатых ракет типа Калибр, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

Таким образом общий залп может составлять до четырех ракет.

В Азовском море сейчас – один вражеский корабль.

В Средиземном море на боевое дежурство вышли до восьми вражеских кораблей.

Из них – четыре носителя крылатых ракет типа Калибр. Общий залп может составлять до 36 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

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