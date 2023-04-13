Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі – ВМС ЗСУ
13 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російських кораблі.
Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.
Таким чином загальний залп може становити до чотирьох ракет.
В Азовському морі наразі – один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойове чергування вийшли до восьми ворожих кораблів.
Із них – чотири носії крилатих ракет типу Калібр. Загальний залп може становити до 36 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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