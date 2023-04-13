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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі – ВМС ЗСУ

Кораблі РФ

13 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російських кораблі.

Серед них – один носій крилатих ракет типу Калібр, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

Таким чином загальний залп може становити до чотирьох ракет.

В Азовському морі наразі – один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойове чергування вийшли до восьми ворожих кораблів.

Із них – чотири носії крилатих ракет типу Калібр. Загальний залп може становити до 36 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Війна в Україні, ВМС України, Ракета, Російська агресія, РФ, Середземне море, Чорне море
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