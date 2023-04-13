Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского

Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского

Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что ряд новых соглашений, расширяющих энергетические связи Венгрии с Россией, только продлит войну против Украины.

Об этом он рассказал в комментарии Politico.

— Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату — венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны, — сказал Устенко.

Советник Зеленского призвал Европейский Союз “оказать все возможное давление” на Будапешт, чтобы не допустить получения Россией денег в обмен на энергоносители для Венгрии.

Он отметил, что Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это замечательный инструмент, который может быть использован немедленно.

— Они делают это за счет всех. Они пытаются получить эти сравнительные преимущества, потому что продолжают сотрудничать с кремлевским режимом, — отметил Устенко.

Накануне Венгрия и Россия договорились о продлении соглашения о поставках топлива, строительства Пакшской АЭС и пришли к соглашению о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа.

Читайте также
Венгрия выступила против приглашения Украины на встречу НАТО
Петер Сійярто

Фото: Oleg Ustenko

Источник: Politico
Война в Украине, Олег Устенко, Россия, Венгрия, Україна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российские элиты не верят в победу, но надеются на ничью — ГУР
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского
В РФ некоторые регионы отменили парады ко Дню Победы: россияне могут запаниковать
Парад до Дня Перемоги в РФ
Корректировал атаки дронов по Одессе. СБУ задержала агента Кремля
СБУ
Годовщина уничтожения Москвы. Резников объяснил, как повлияло на ход войны потопление крейсера
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского
В Донецкой области ударом из HIMARS уничтожили российскую установку Житель
установка Р-330Ж Житель
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь