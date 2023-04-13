Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому бойцу – советник Зеленского

Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что ряд новых соглашений, расширяющих энергетические связи Венгрии с Россией, только продлит войну против Украины.

Об этом он рассказал в комментарии Politico.

— Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату — венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны, — сказал Устенко.

Советник Зеленского призвал Европейский Союз “оказать все возможное давление” на Будапешт, чтобы не допустить получения Россией денег в обмен на энергоносители для Венгрии.

Он отметил, что Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это замечательный инструмент, который может быть использован немедленно.

— Они делают это за счет всех. Они пытаются получить эти сравнительные преимущества, потому что продолжают сотрудничать с кремлевским режимом, — отметил Устенко.

Накануне Венгрия и Россия договорились о продлении соглашения о поставках топлива, строительства Пакшской АЭС и пришли к соглашению о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа.

Фото: Oleg Ustenko

Источник : Politico

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