Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському бійцю – радник Зеленського

Економічний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що низка нових угод, які розширюють енергетичні зв’язки Угорщини з Росією, тільки продовжать війну проти України.

Про це він розповів у коментарі Politico.

– Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату – угорці платять за ножа. Треба бути повністю сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни, – сказав Устенко.

Радник Зеленського закликав Європейський Союз “чинити весь можливий тиск” на Будапешт, щоб не допустити отримання Росією грошей в обмін на енергоносії для Угорщини.

Він зазначив, що Угорщина отримує фінансову підтримку від Брюсселя, тому це чудовий інструмент, який може бути використано негайно.

– Вони роблять це за рахунок усіх. Вони намагаються отримати ці порівняльні переваги, бо продовжують співпрацювати з кремлівським режимом, – наголосив Устенко.

Напередодні Угорщина та Росія домовились щодо продовження угоди про постачання палива, будівництва Пакшської АЕС і дійшли до угоди щодо пільгового режиму оплати основних обсягів постачання газу.

Фото: Oleg Ustenko

Джерело : Politico

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