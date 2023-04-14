Можлива евакуація: на Чернігівщині сталася наймасштабніша повінь за останні 10 років

Повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років, через що влада не виключає евакуацію населення.

Про це під час брифінгу повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він розповів, що на Чернігівщині щороку навесні трапляються паводки. При цьому найсильніший стався у 2013 році, а цього року масштаби повені можуть бути ще більшими.

– Найкритичніша ситуація по річці Дніпро. І якщо вода далі підніматиметься, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де проживає понад 4 тис. осіб, – сказав Чаус.

Він зазначив, що наразі поблизу Дніпра затоплено вже сім населених пунктів. За словами глави ОВА, проводяться заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Чаус не виключає, що за погіршення ситуації можлива евакуація населення.

– Якщо евакуація буде потрібна, то ми її зробимо, – наголосив глава області.

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