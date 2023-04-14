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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Можлива евакуація: на Чернігівщині сталася наймасштабніша повінь за останні 10 років

Можлива евакуація: на Чернігівщині сталася наймасштабніша повінь за останні 10 років
Фото: УНІАН

Повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років, через що влада не виключає евакуацію населення.

Про це під час брифінгу повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він розповів, що на Чернігівщині щороку навесні трапляються паводки. При цьому найсильніший стався у 2013 році, а цього року масштаби повені можуть бути ще більшими.

– Найкритичніша ситуація по річці Дніпро. І якщо вода далі підніматиметься, а такі прогнози у нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населені пункти, де проживає понад 4 тис. осіб, – сказав Чаус.

Він зазначив, що наразі поблизу Дніпра затоплено вже сім населених пунктів. За словами глави ОВА, проводяться заходи, щоб люди отримали необхідну допомогу. Чаус не виключає, що за погіршення ситуації можлива евакуація населення.

– Якщо евакуація буде потрібна, то ми її зробимо, – наголосив глава області.

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Евакуація, Повінь, Чернігівська область
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