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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Война в Украине может продолжаться еще несколько лет — Моравецкий

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Война России против Украины может продолжаться несколько лет.

Такое мнение в интервью NBC News высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Мы не рассчитываем на какую-то определенную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И, согласно этому, мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в странах Западной Европы, с целью поддержать Украину, — сказал Моравецкий.

Отвечая на вопрос, может ли эта война продолжаться несколько лет, премьер Польши ответил, что это возможно.

Напомним, что накануне стало известно, что Берлин разрешил Варшаве поставлять истребители МиГ-29 из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) в Украину.

Война в Украине, Польша, Російська агресія
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