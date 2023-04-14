Война в Украине может продолжаться еще несколько лет — Моравецкий
Война России против Украины может продолжаться несколько лет.
Такое мнение в интервью NBC News высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
— Мы не рассчитываем на какую-то определенную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И, согласно этому, мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в странах Западной Европы, с целью поддержать Украину, — сказал Моравецкий.
Отвечая на вопрос, может ли эта война продолжаться несколько лет, премьер Польши ответил, что это возможно.
Напомним, что накануне стало известно, что Берлин разрешил Варшаве поставлять истребители МиГ-29 из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) в Украину.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко