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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Війна в Україні може тривати ще кілька років – Моравецький

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Війна Росії проти України може тривати кілька років.

Таку думку в інтерв’ю NBC News висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ми не вираховуємо якусь певну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в країнах Західної Європи, з метою підтримати Україну, — сказав Моравецький.

Відповідаючи на запитання, чи може ця війна тривати упродовж кількох років, прем’єр Польщі відповів, що це можливо.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Берлін дозволив Варшаві постачати винищувачі МіГ-29 із запасів колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) в Україну.

Війна в Україні, Польща, Російська агресія
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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