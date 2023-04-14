Війна в Україні може тривати ще кілька років – Моравецький

Війна Росії проти України може тривати кілька років.

Таку думку в інтерв’ю NBC News висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ми не вираховуємо якусь певну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, працювати через нашу дипломатію з нашими партнерами в країнах Західної Європи, з метою підтримати Україну, — сказав Моравецький.

Відповідаючи на запитання, чи може ця війна тривати упродовж кількох років, прем’єр Польщі відповів, що це можливо.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що Берлін дозволив Варшаві постачати винищувачі МіГ-29 із запасів колишньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) в Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.