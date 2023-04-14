Потери россиян в Бахмуте в разы выше: Маляр развенчала очередные фейки РФ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупредила, что Россия запустила очередные вбросы с нарративами, якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.

На своем канале в Telegram она объяснила, что российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута.

— Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные, — написала Маляр.

По ее словам, цель таких российских вбросов — подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества.

Она добавила, что цифры и факты говорят сами за себя, подчеркнув, что потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, как отметила Маляр, когда разница достигает и десяти раз.

— Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и кто сконцентрировал в Бахмуте самые большие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению — это война, и без потерь оборона невозможна, — подчеркнула заместитель министра.

Маляр подытожила, что сохранение жизни наших бойцов — приоритет военного командования.

По данным разведки Минобороны Великобритании, захватчики возобновили свое наступление на Бахмут, а Силы обороны Украины удерживают западные районы города.

Сообщалось, что последние двое суток ВСУ находятся под особенно интенсивным огнем вражеской артиллерии.

Источник: Анна Маляр

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