Потери россиян в Бахмуте в разы выше: Маляр развенчала очередные фейки РФ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупредила, что Россия запустила очередные вбросы с нарративами, якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.
На своем канале в Telegram она объяснила, что российские ИПСО снова сконцентрировались на теме Бахмута.
— Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные, — написала Маляр.
По ее словам, цель таких российских вбросов — подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества.
Она добавила, что цифры и факты говорят сами за себя, подчеркнув, что потери россиян в Бахмуте в разы выше. Бывают дни, как отметила Маляр, когда разница достигает и десяти раз.
— Не жалеют людей те, кто дает команду наступать на нашу землю и кто сконцентрировал в Бахмуте самые большие свои усилия, чтобы любой ценой взять город под контроль. Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению — это война, и без потерь оборона невозможна, — подчеркнула заместитель министра.
Маляр подытожила, что сохранение жизни наших бойцов — приоритет военного командования.
По данным разведки Минобороны Великобритании, захватчики возобновили свое наступление на Бахмут, а Силы обороны Украины удерживают западные районы города.
Сообщалось, что последние двое суток ВСУ находятся под особенно интенсивным огнем вражеской артиллерии.
Источник: Анна Маляр
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко