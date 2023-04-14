Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі: Маляр розвінчала чергові фейки РФ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила, що Росія запустила чергові вкиди з наративами, нібито українське військове командування не шкодує життя військових.

На своєму каналі у Telegram вона пояснила, що російські ІПСО знову сконцентрувалися на темі Бахмута.

– Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні, – написала Маляр.

За її словами, мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.

Вона додала, що цифри та факти говорять самі за себе, наголосивши, що втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, як зазначила Маляр, коли різниця сягає й десяти разів.

– Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль – це війна, і без втрат оборона неможлива, – зауважила заступниця міністра.

Маляр підсумувала, що збереження життя наших бійців – пріоритет військового командування.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, загарбники відновили свій наступ на Бахмут , а Сили оборони України утримують західні райони міста.

Повідомлялося, що останні дві доби ЗСУ перебувають під особливо інтенсивним вогнем ворожої артилерії.

Джерело: Ганна Маляр

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