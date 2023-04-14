Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі: Маляр розвінчала чергові фейки РФ
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила, що Росія запустила чергові вкиди з наративами, нібито українське військове командування не шкодує життя військових.
На своєму каналі у Telegram вона пояснила, що російські ІПСО знову сконцентрувалися на темі Бахмута.
– Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні, – написала Маляр.
За її словами, мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.
Вона додала, що цифри та факти говорять самі за себе, наголосивши, що втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, як зазначила Маляр, коли різниця сягає й десяти разів.
– Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль – це війна, і без втрат оборона неможлива, – зауважила заступниця міністра.
Маляр підсумувала, що збереження життя наших бійців – пріоритет військового командування.
За даними розвідки Міноборони Великої Британії, загарбники відновили свій наступ на Бахмут , а Сили оборони України утримують західні райони міста.
Повідомлялося, що останні дві доби ЗСУ перебувають під особливо інтенсивним вогнем ворожої артилерії.
Джерело: Ганна Маляр
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко