Ключовим для України сьогодні є підготовка активних дій ЗСУ та контрштурмова робота, а також знищення ворога і логістики окупантів.

Про це заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський наприкінці 415-го дня війни.

Український лідер заявив, що протягом дня був на зв’язку і з військовими, зокрема провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком та керівником ГУР Будановим.

– Ключове – це постійне знищення окупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота, – сказав він.

Президент наголосив, що за кожен російський удар по наших містах і селах, позиціях України, а також за кожне вбивство українців окупант повинен нести свої максимально відчутні втрати.

– Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України, – сказав він.

Він заявив, що також мав розмову з прем’єром Британії Ріші Сунаком про зброю, яку мають отримати Збройні сили України.

– Обговорили прискорення постачання. Чим далекобійніше будуть українські дії, тим швидше закінчаться російські звірства, – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжує роботу над авіаційною коаліцією та підготовкою міжнародних заходів, що дасть усім в Європі більше сили та захисту.

Глава держави каже, що також мав нараду щодо євроатлантичної інтеграції, в якій обговорювалась неминучість поєднання потенціалів України і НАТО.

– Очевидно, що місце України – в НАТО. Законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки, – сказав він.

Президент повідомив, що також мав нараду щодо відновлення України після бойових дій. Під час наради було обговорено те, що стосується інфраструктури, економіки і “багатьох інших питань, які потребують відповідей, дуже вартісних відповідей”.

– Працюємо і всередині країни, і з партнерами заради системності нашої відбудови, заради того, щоб результат відповідав очікуванням нашого суспільства – достатньо високим очікуванням. Впевнений, все зробимо, – сказав він.

Глава держави відзначив українських військових за успіхи на фронті, серед них:

14 бригада та 1 президентська бригада оперативного призначення Нацгвардії;

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

5 окрема штурмова бригада;

77 окрема аеромобільна бригада.

– Зараз тривають рятувальні роботи у Словʼянську Донецької області. Черговий удар терористів. Ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх урятувати, робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих. Мої співчуття тим, хто втратив рідних, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що жодної години цього тижня перед Великоднем не обійшлося без російських убивств і терору, а Росія, яка є державою-злом, обов’язково програє.

Президент окремо зупинився на питанні життя Михеіла Саакашвілі, яке зараз залежить “не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення”.

– Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михеіла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя, – сказав український лідер.

Джерело : Офіс президента

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