В главном храме Киево-Печерской лавры Свято-Успенском соборе впервые состоялось Пасхальное богослужение на украинском языке. Его провели священнослужители Православной церкви Украины, возглавил духовное действо новоиспеченный исполняющий обязанности наместника лавры — архимандрит Авраамий.

Возле Свято-Успенского собора еще с утра собралось немало верующих, чтобы помолиться за Воскресение Христа и освятить свои пасхальные корзины.

Пасхальная служба на украинском языке вызвала шквал положительных эмоций у прихожан. Собственно это побудило их прийти в этом году именно в Киево-Печерскую лавру. А еще изрядно поразили людей удивительно благозвучные хоровые пения в храме.

Некоторые из прихожан поделились с нами своими впечатлениями.

Супруги Виктор и Людмила в последний раз были в лавре еще в 2013-м. С тех пор на Пасху наведывались в Михайловский Златоверхий собор. А теперь радуются, что могут почувствовать атмосферу праздника уже в украинской лавре.

— Я даже плакала, потому что это очень хорошее событие. Слава Богу, что такое осуществилось! Потому что мы только за то, чтобы все было украинское у нас в Украине! — сказала женщина.

Впервые в лавру наведалась Анастасия. Ее сначала удивило большое количество полиции, которая стояла на входе в храм, чтобы избежать провокаций. Девушку особенно поразили хоровые пения во время литургии.

— Нам очень понравилось. Интересно было услышать службу именно на украинском языке. Поражает то, как все было красиво и благозвучно, пение брало за душу. Главное, что на украинском языке, — добавила девушка.

Новый исполняющий обязанности наместника заповедника архимандрит Авраамий, который недавно перешел из Московского патриархата в Православную церковь Украины, напомнил, что Киево-Печерская лавра — это колыбель мирового православия, и то, что здесь наконец провозглашаются молитвы на украинском — является историческим событием. Он заверил, что уже в ближайшем будущем количество богослужений в лавре только увеличится.

— Мы радуемся, что имеем возможность прославлять Бога в стенах этой древней обители на украинском языке. Впечатления и от самой литургии, и от Пасхи Христовой наполняют сердца каждого украинца и украинки, а прежде всего наших защитников, которые стоят на страже государства и отдают свою жизнь за каждого из нас. Мы должны знать, что Православная церковь Украины молится постоянно. Собственно сегодня во время Пасхальной литургии звучала и молитва за Украину, и за власть, и за войско, и за набожный боголюбивый народ, — отметил архимандрит.

Одновременно с ПЦУ Пасхальное богослужение в лавре проводили и священники Украинской православной церкви Московского патриархата, которые отказываются покинуть национальный заповедник уже семнадцатый день подряд.

Свое богослужение они устроили в храме Преподобного Агапита Печерского, а затем сторонники Московского патриархата организовали молитвенное стояние под открытым небом под входом в Нижнюю лавру.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.