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Україна
Даніїл Самсонов, Журналіст Факти ICTV

Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою

Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою

У головному храмі Києво-Печерської лаври Свято-Успенському соборі вперше відбулося Великоднє богослужіння українською мовою. Його провели священнослужителі Православної церкви України, очолив духовне дійство новоспечений виконувач обов’язків намісника лаври – Архімандрит Авраамій.

Біля Свято-Успенського собору ще спозаранку зібралося чимало вірян, аби помолитися за Воскресіння Христа та освятити свої пасхальні кошики.

Великодня служба українською мовою викликала шквал позитивних емоцій у прихожан. Власне, це спонукало їх прийти цього року саме до Києво-Печерської лаври, а ще неабияк вразили людей  напрочуд милозвучні хорові співи у храмі.

Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою
Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою
Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою
Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою

Дехто з прихожан поділився з нами своїми враженнями. 

Подружжя Віктор та Людмила востаннє були у лаврі ще 2013-го. Відтоді на Великдень навідувалися до Михайлівського Золотоверхого собору. А тепер тішаться, що можуть відчути атмосферу свята вже в українській лаврі.  

– Я навіть плакала, тому що це дуже хороша подія. Слава Богу, що таке здійснилося! Бо ми тільки за те, щоб все було українське у нас в Україні! – сказала жінка.

Вперше до лаври навідалася Анастасія. Її здивувала велика кількість поліції, яка стояла на вході до храму, аби уникнути провокацій, а також особливо вразили хорові співи під час літургії. 

– Нам дуже сподобалося. Цікаво було почути службу саме українською мовою. Вражає те, як все було гарно і милозвучно, співи брали аж за душу. Головне, що українською мовою, – додала дівчина.

Новий виконувач обов’язків намісника заповідника архімандрит Авраамій, який нещодавно перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України, нагадав, що Києво-Печерська лавра – це колиска світового православ’я, і те, що тут нарешті проголошуються молитви українською – є історичною подією. Він запевнив, що вже у найближчому майбутньому богослужінь у лаврі тільки побільшає.

– Ми радіємо, що маємо можливість прославляти Бога в стінах цієї древньої обителі українською мовою. Враження і від самої літургії, і від Великодня Христового наповнюють серця кожного українця й українки, а найперше наших захисників, які стоять на сторожі держави і віддають своє життя за кожного із нас.

Ми повинні знати, що Православна церква України молиться постійно. Власне сьогодні під час Великодньої літургії звучала і молитва за Україну, і за владу,  і за військо, і за побожний боголюбивий народ, – зазначив архімандрит.

Історичне богослужіння. Вперше за 300 років Великодня літургія у Києво-Печерській лаврі відбулася українською мовою

Одночасно з ПЦУ Великоднє богослужіння у лаврі проводили і священники Української православної церкви Московського патріархату, які відмовляються покинути національний заповідник вже сімнадцятий день поспіль.

Своє богослужіння вони влаштували у храмі Преподобного Агапіта Печерського, а згодом прибічники Московського патріархату організували молитовне стояння просто неба під входом до Нижньої лаври. 

Великдень, Києво-Печерська лавра, Київ
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