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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток отбили более 60 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 17.04.2023:

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 17 апреля 2023

Втрати РФ на 17 квітня 2023:

  • личного состава — около 182 660 (+590),
  • танков — 3 660 (+3),
  • боевых бронированных машин — 7 087 (+4),
  • артиллерийских систем — 2 804 (+9),
  • реактивных систем залпового огня — 538,
  • средств противовоздушной обороны — 285 (+1),
  • самолетов — 308,
  • вертолетов — 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 2 347 (+8),
  • крылатых ракет — 911,
  • кораблей (катеров) — 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 672 (+14),
  • специальной техники — 328 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, ВСУ
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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