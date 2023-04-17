Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 17 апреля 2023

Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники в течение суток отбили более 60 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 17.04.2023:
Втрати РФ на 17 квітня 2023:
- личного состава — около 182 660 (+590),
- танков — 3 660 (+3),
- боевых бронированных машин — 7 087 (+4),
- артиллерийских систем — 2 804 (+9),
- реактивных систем залпового огня — 538,
- средств противовоздушной обороны — 285 (+1),
- самолетов — 308,
- вертолетов — 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 2 347 (+8),
- крылатых ракет — 911,
- кораблей (катеров) — 18,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 672 (+14),
- специальной техники — 328 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 418-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко