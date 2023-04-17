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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 17.04.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 17.04.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом доби відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.04.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 17 квітня 2023

Втрати РФ на 17 квітня 2023:

  • особового складу ‒ близько 182 660 (+590),
  • танків ‒ 3 660 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 087 (+4),
  • артилерійських систем – 2 804 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 538,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 285 (+1),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 293,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 347 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 672 (+14),
  • спеціальної техніки ‒ 328 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, ЗСУ
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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