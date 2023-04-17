Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 17 квітня 2023

Українські військові протягом доби відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 17.04.2023

Втрати РФ на 17 квітня 2023:

особового складу ‒ близько 182 660 (+590),

танків ‒ 3 660 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 7 087 (+4),

артилерійських систем – 2 804 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 538,

засобів протиповітряної оборони ‒ 285 (+1),

літаків – 308,

гелікоптерів – 293,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 347 (+8),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 672 (+14),

спеціальної техніки ‒ 328 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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