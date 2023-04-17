Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 17 квітня 2023

Карта бойових дій на 17.04.2023 – ситуація на фронті
Українські військові протягом доби відбили понад 60 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 17.04.2023
Втрати РФ на 17 квітня 2023:
- особового складу ‒ близько 182 660 (+590),
- танків ‒ 3 660 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 7 087 (+4),
- артилерійських систем – 2 804 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 538,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 285 (+1),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 293,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 347 (+8),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 672 (+14),
- спеціальної техніки ‒ 328 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 418-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко