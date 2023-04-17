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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сколько заключенных ЧВК Вагнера завербовали на войну в Украине за два месяца — статистика

Сколько заключенных ЧВК Вагнера завербовали на войну в Украине за два месяца — статистика

Из российских колоний за два месяца пропали 23 тыс. мужчин.

Об этом свидетельствуют первые официальные данные, по которым можно судить о масштабах вербовки заключенных в ЧВК Вагнера. Статистику ФСИН в ноябре 2022 года изучила Медиазона.

— После этого ФСИН на какое-то время перестала публиковать статистику, а в январе отчиталась, что тюремное население перестало сокращаться. С тех пор обновлений не было. Тем не менее, утверждать, что вербовка прекратилась, и 23 тыс. — это финальная цифра — конечно, нельзя, — сообщает Медиазона.

Отмечается, что общее количество “выбывших” за полный год составило почти 33 тыс. человек.

Медиазона сравнила свежие данные региональных управлений ФСИН с предыдущими годами, выяснив, откуда взялись примерно 17 из этих 33 тыс. заключенных.

вагнер

Согласно свежим данным региональных управлений ФСИН (некоторые регионы их все еще публикуют) и статистики предыдущих лет, в 35 регионах РФ к началу 2023 года стало на 17 тыс. заключенных меньше. Это более половины от сокращения за год в целом по стране.

— Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тыс. человек, а в начале 2023 года — всего 7,5 тыс. Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 год число заключенных в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек, — говорится в материале.

Больше тысячи человек “пропали” также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал, что из колоний во всей области завербовали на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тыс. человек, а к началу 2023 года — 5,5 тыс. (на 875 меньше).

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При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что число заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом об активности вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек.

Фото: скрин видео RT

Война в Украине, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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