Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Скільки в’язнів ПВК Вагнера завербували на війну в Україні за два місяці – статистика

Скільки в’язнів ПВК Вагнера завербували на війну в Україні за два місяці – статистика

З російських колоній за два місяці зникли 23 тис. осіб.

Про це свідчать перші офіційні дані, за якими можна судити про масштаби вербування ув’язнених у ПВК Вагнера. Статистику ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) у листопаді 2022 року вивчила Медіазона.

– Після цього ФСВП на якийсь час не публікувала статистику, а в січні відзвітувала, що тюремне населення припинило скорочуватися. З того часу оновлень не було. Проте стверджувати, що вербування припинилося і 23 тис. – це фінальна цифра, звісно, не можна, – повідомляє Медіазона.

Зазначається, що загальна кількість “вибулих” за повний рік становить майже 33 тис. осіб.

Медіазона порівняла нові дані регіональних управлінь ФСВП з попередніми роками, з’ясувавши, звідки взялися приблизно 17 тис. із цих 33 тис. в’язнів.

Згідно зі свіжими даними регіональних управлінь ФСВП (деякі регіони їх все ще публікують) та статистики попередніх років, у 35 регіонах РФ до початку 2023 року стало на 17 тис. ув’язнених менше. Це більше половини від скорочення протягом року загалом по країні.

– Найбільше ув’язнених зникло у Самарській області: на початку 2022 року в колоніях у цьому регіоні утримувалося 10,2 тис. осіб, а на початку 2023 року – лише 7,5 тис. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 рік кількість ув’язнених в області навпаки збільшилася більш ніж на 300 осіб, – йдеться у матеріалі.

По більш як тисячі людей “зникли” також у Челябінській (1 574) та Кіровській (1 153) областях, а також у Татарстані (1 040).

вагнер

Співрозмовник в одній із колоній у Тульській області розповів, що з колоній у всій області завербували на фронт близько тисячі осіб: цю цифру, за його словами, назвали ув’язненим співробітники ФСВП. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року в колоніях Тульської області утримувалося 6,4 тис. осіб, а на початок 2023 року — 5,5 тис. (на 875 менше).

Читайте також
Пригожин набирає для війни в Україні політичних в’язнів із Чечні – ГУР
ПВК Вагнера

Водночас в кількох регіонах цифри, опубліковані ФСВП, не сходяться з розповідями ув’язнених. Наприклад, тюремне відомство в Красноярському краї повідомляє, що кількість ув’язнених за рік практично не змінилася (-54).

Але про активність вербувальників у цьому регіоні повідомляли одразу кілька джерел. Наприклад, колишній політв’язень Іван Асташин писав, що з однієї лише норильської ІЧ-15 на війну пішли 270 людей.

Фото: скрин відео RT

Війна в Україні, ПВК Вагнера, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Заяв недостатньо: глава Мюнхенської конференції закликав надати Україні потрібну зброю
Крістоф Гойсген
Потрібно бути активними у забезпеченні снарядами: Зеленський про підготовку до Рамштайну
Володимир Зеленський
Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх: окупант про “зачистку” мирного населення в Україні
Скільки в’язнів ПВК Вагнера завербували на війну в Україні за два місяці – статистика
Україні необхідно вже зараз ізолювати Крим від РФ – Волкер
Курт Волкер
Нова “бавовна”: поблизу Маріуполя пролунала серія вибухів
Вибух - дим після вибуху
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь