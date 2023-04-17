Скільки в’язнів ПВК Вагнера завербували на війну в Україні за два місяці – статистика

З російських колоній за два місяці зникли 23 тис. осіб.

Про це свідчать перші офіційні дані, за якими можна судити про масштаби вербування ув’язнених у ПВК Вагнера. Статистику ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) у листопаді 2022 року вивчила Медіазона.

– Після цього ФСВП на якийсь час не публікувала статистику, а в січні відзвітувала, що тюремне населення припинило скорочуватися. З того часу оновлень не було. Проте стверджувати, що вербування припинилося і 23 тис. – це фінальна цифра, звісно, не можна, – повідомляє Медіазона.

Зазначається, що загальна кількість “вибулих” за повний рік становить майже 33 тис. осіб.

Медіазона порівняла нові дані регіональних управлінь ФСВП з попередніми роками, з’ясувавши, звідки взялися приблизно 17 тис. із цих 33 тис. в’язнів.

Згідно зі свіжими даними регіональних управлінь ФСВП (деякі регіони їх все ще публікують) та статистики попередніх років, у 35 регіонах РФ до початку 2023 року стало на 17 тис. ув’язнених менше. Це більше половини від скорочення протягом року загалом по країні.

– Найбільше ув’язнених зникло у Самарській області: на початку 2022 року в колоніях у цьому регіоні утримувалося 10,2 тис. осіб, а на початку 2023 року – лише 7,5 тис. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 рік кількість ув’язнених в області навпаки збільшилася більш ніж на 300 осіб, – йдеться у матеріалі.

По більш як тисячі людей “зникли” також у Челябінській (1 574) та Кіровській (1 153) областях, а також у Татарстані (1 040).

Співрозмовник в одній із колоній у Тульській області розповів, що з колоній у всій області завербували на фронт близько тисячі осіб: цю цифру, за його словами, назвали ув’язненим співробітники ФСВП. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року в колоніях Тульської області утримувалося 6,4 тис. осіб, а на початок 2023 року — 5,5 тис. (на 875 менше).

Водночас в кількох регіонах цифри, опубліковані ФСВП, не сходяться з розповідями ув’язнених. Наприклад, тюремне відомство в Красноярському краї повідомляє, що кількість ув’язнених за рік практично не змінилася (-54).

Але про активність вербувальників у цьому регіоні повідомляли одразу кілька джерел. Наприклад, колишній політв’язень Іван Асташин писав, що з однієї лише норильської ІЧ-15 на війну пішли 270 людей.

Фото: скрин відео RT

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