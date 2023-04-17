В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком
В понедельник, 17 апреля, депутаты Тернопольского городского совета запретили управлению Тернопольской епархии УПЦ МП пользоваться земельным участком.
Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.
Указано, что речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1.
— Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ. Московской церкви не место в Тернополе, — написал глава города.
6 апреля мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе прекратила деятельность Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).
Источник: Сергей Надал
Фото: Суспільне Тернопіль
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