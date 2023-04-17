Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком

В понедельник, 17 апреля, депутаты Тернопольского городского совета запретили управлению Тернопольской епархии УПЦ МП пользоваться земельным участком.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Указано, что речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1.

— Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ. Московской церкви не место в Тернополе, — написал глава города.

6 апреля мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе прекратила деятельность Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Читайте также
Известно, сколько церквей перешли под юрисдикцию ПЦУ из УПЦ МП с начала 2023 года
дерев'яна церква в Україні

Источник: Сергей Надал

Фото: Суспільне Тернопіль

Тернопіль, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Будут ли праздновать украинцы Пасху и что говорят о запрете УПЦ МП – опрос
Великдень
Сколько продлится передача госимущества Киево-Печерской лавры — ответ Минкульта
лавра Київ
Московский патриархат полностью нацелен на уничтожение Украины — Еленский
Віктор Єленський - голова ДЕСС
Сегодня Львов и Чернигов, завтра – Тернополь: в каких городах завершился отопительный сезон
Опалення
Внутри руины: Минкульт показал одно из помещений лавры после пользования УПЦ МП
Лавра після УПЦ МП
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь