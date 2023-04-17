У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою
У понеділок, 17 квітня, депутати Тернопільської міської ради заборонили управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП користуватися земельною ділянкою.
Про це повідомив мер міста Сергій Надал.
Зазначено, що йдеться про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1.
– Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ. Московській церкві не місце у Тернополі, – написав очільник міста.
6 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті припинила діяльність Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).
Джерело: Сергій Надал
Фото: Суспільне Тернопіль
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