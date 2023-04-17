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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою

У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою

У понеділок, 17 квітня, депутати Тернопільської міської ради заборонили управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП користуватися земельною ділянкою.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Зазначено, що йдеться про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1.

– Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ. Московській церкві не місце у Тернополі, – написав очільник міста.

6 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті припинила діяльність Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

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Джерело: Сергій Надал

Фото: Суспільне Тернопіль

Тернопіль, УПЦ МП
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Ольга Чайко
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