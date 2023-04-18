Убийства детей вагнеровцами в Бахмуте: в Офисе генпрокурора начали проверку

Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК Вагнера о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей.

— В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об изложенных фактах по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, там отметили, что осуществляют процессуальное руководство по делам, связанным с действиями представителей ЧВК, воюющих на стороне России.

Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений.

О подозрении уже сообщили руководителю ЧВК Вагнера и руководителю одного из подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность.

Со своей стороны, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию об убийстве боевиками украинских детей.

— Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а те, кто их рассказывает, идентифицированы. Бесспорно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования, — сказал он.

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