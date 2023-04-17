Наемники российской террористической организации ЧВК Вагнера признались в расстреле мирных жителей в Бахмуте и Соледаре (Донецкая область).

О страшных военных преступлениях в Украине рассказали двое теперь уже экс-командиров подразделений ЧВК Вагнера, которые были рекрутированы в рамках реализации программы Путина-Пригожина, известной как Проект К. Свидетельства террористов записал российский правозащитник Владимир Осечкин, основатель проекта gulagu.net, разместивший соответствующее видео на YouTube-канале своей организации.

Показания дали бывшие российские заключенные Азамат Улдаров и Алексей Савичев. Оба были помилованы указами российского диктатора Владимира Путина и завербованы в ряды ЧВК Вагнера.

Азамат Улдаров откровенно признался, что они наемники-убийцы, и он лично убивал детей, поскольку получил команду. Среди убитых маленьких украинцев была пятилетняя девочка.

Улдаров уточнил, что его отряд получил приказ “уничтожить всех” во время штурма Соледара и Бахмута.

– Я этой рукой исполнил приказ, убил детей… То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут… Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. Мы приехали последними, 150 человек, выгрузились. И нам дали команду уничтожить на своем пути, зачистить и встать в оборону любыми способами. И мы шли и убивали всех: были женщины, мужчины, пенсионеры, пенсионерки и дети. Она кричит, она маленький ребенок, ей пять, может, шесть лет, а я выстрелил – контрольный. Я никого не должен был выпустить, – рассказал российский террорист.

Улдаров также признался в том, что в середине марта этого года сам отдал приказ на убийство “300-400” людей в Бахмуте, которые прятались в подвале девятиэтажки. В частности, он сообщил, что среди них было “около 40 детей”.

– Мне была команда не выпускать ни одного, я ее выполнил и никого не выпустил, — заявил военный преступник.

На вопрос, кто отдавал преступные приказы уничтожать мирных украинцев, он сообщил, что это распоряжение основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который сказал “не дать выхода никому, всех уничтожить” и никого не брать в плен.

Улдаров рассказал и об убийствах вагнеровцами украинских военнопленных. По утверждению террориста, боевики ЧВК оставляли в живых только отдельных военных, например, командиров подразделений для допроса. Момент казни пленных украинцев оккупанты записывали на видео.

– Мы их ликвидировали, мы их сразу уничтожали. Нам давали команду, и мы ее выполняли, – заявил преступник.

Он добавил, что боевики часто применяли нож или кувалду, и это “метод Пригожина”.

Другой вагнеровец Алексей Савичев рассказал о подрыве рва, где были как украинские пленные, так и так называемые 500-е (те россияне, кто решил сбежать с войны и отказался выполнять приказы). По словам боевика, в яме находилось около 60 человек. Оккупанты бросили туда до 30 гранат.

– Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь, – заявил он хладнокровно.

Кроме того, Савичев сообщил о расстреле в Бахмуте мирных людей, в том числе подростков в начале февраля этого года.

– У нас был приказ сесть в засаду… Мирные жители выходили. Поначалу все было нормально, все выходили. Но был приказ всех, кто старше 15 лет, сразу расстреливать без слов, — заявил вагнеровец.

Он добавил, что таким образом российские террористы расстреляли от 20 до 24 мирных людей. По меньшей мере, 10 из них были подростками 15-17 лет. Они выходили без оружия, а расстреливали их якобы за татуировки.

Кроме того, Савичев рассказал о приказе “зачистить дом” в Бахмуте, без эвакуации мирных людей. Он признал, что шансов у оставшихся там мирных украинцев не было “вообще никаких”.

– Мне сказали зачистить дом. Передаю по рации: дом зачищен, ни одного живого человека в нем нет, – рассказал боевик.

Наемники ЧВК Вагнера сообщили, что оккупанты расправлялись со своими же бойцами, которые не выполняли приказ командиров.

Авторы видеоматериала обращают внимание, что без соучастия Путина и Пригожина эти лица отбывали бы срок в тюрьме. Вместо этого российские власти отправили их на войну против Украины, отдав преступные приказы убивать мирных людей.

Представители проекта Gulagu.net подчеркивают, что показания вагнеровцев являются прямыми основаниями для организации в отношении Пригожина и его сообщников уголовного преследования по фактам десятков жестоких убийств, серии военных преступлений и преступлений против человечности.

Источник: YouTube-канал Gulagu.net

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