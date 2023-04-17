Ермак объяснил, что нужно Украине для защиты от российских авиабомб
Для противодействия управляемым авиабомбам, которыми РФ терроризирует населенные пункты Украины, необходимо больше систем противоракетной обороны (ПРО) и современные боевые самолеты с соответствующими ракетами.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
– Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса воздух-воздух. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян, – отметил Ермак.
По его словам, получив это, Украина могла бы уничтожать российскую авиацию на дальних рубежах. Это позволило бы спасти жизни мирных людей и предотвратило бы разрушения инфраструктуры.
Как известно, страна-агрессор РФ в последнее время все чаще применяет авиационные бомбы против нашей страны. Управляемые авиабомбы обычно оснащены аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения меткости их попадания в цель.
Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, для противодействия авиабомбам нужно поражать российские самолеты, которые являются их носителями. Для этого Украине требуются современные боевые самолеты.
Источник: Telegram Андрея Ермака
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