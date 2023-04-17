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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Ермак объяснил, что нужно Украине для защиты от российских авиабомб

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Для противодействия управляемым авиабомбам, которыми РФ терроризирует населенные пункты Украины, необходимо больше систем противоракетной обороны (ПРО) и современные боевые самолеты с соответствующими ракетами.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса воздух-воздух. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян, – отметил Ермак.

По его словам, получив это, Украина могла бы уничтожать российскую авиацию на дальних рубежах. Это позволило бы спасти жизни мирных людей и предотвратило бы разрушения инфраструктуры.

Как известно, страна-агрессор РФ в последнее время все чаще применяет авиационные бомбы против нашей страны. Управляемые авиабомбы обычно оснащены аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения меткости их попадания в цель.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, для противодействия авиабомбам нужно поражать российские самолеты, которые являются их носителями. Для этого Украине требуются современные боевые самолеты.

Источник: Telegram Андрея Ермака

Андрій Єрмак, Бомба, Война в Украине, Російська агресія
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