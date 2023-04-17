Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Єрмак пояснив, що потрібно Україні для захисту від російських авіабомб

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Для протидії керованим авіабомбам, якими РФ тероризує населені пункти України, потрібно більше систем протиракетної оборони (ПРО) та сучасні бойові літаки з відповідними ракетами.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу повітря-повітря. Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян, – зазначив Єрмак.

За його словами, отримавши це, Україна могла б знищувати російську авіацію на дальніх рубежах. Це дало б змогу врятувати життя мирних людей та запобігло б руйнуванню інфраструктури.

Як відомо, країна-агресор РФ останнім часом дедалі частіше застосовує авіаційні бомби проти нашої країни. Керовані авіабомби зазвичай оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, для протидії авіабомбам слід уражати російські літаки, які є їх носіями. Для цього Україні потрібні сучасні бойові літаки.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

Андрій Єрмак, Бомба, Війна в Україні, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія утримує в полоні понад 20 тис. цивільних українців – Лубінець
Дмитро Лубінець
Канада готується передати Україні конфіскований у РФ вантажний літак Ан-124 – Шмигаль
Денис Шмигаль і Джастін Трюдо
Передання ЗСУ МіГ-29 від Словаччини, десятки відео страт полонених: 418-й день війни (онлайн)
Єрмак пояснив, що потрібно Україні для захисту від російських авіабомб
86% військових, які повернулися з російського полону, жорстоко катували – омбудсмен
Дмитро Лубінець
За дев’ять місяців українська сторона отримала десятки відео страт наших полонених – Лубінець
Дмитро Лубінеці
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь