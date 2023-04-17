Єрмак пояснив, що потрібно Україні для захисту від російських авіабомб
Для протидії керованим авіабомбам, якими РФ тероризує населені пункти України, потрібно більше систем протиракетної оборони (ПРО) та сучасні бойові літаки з відповідними ракетами.
Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
– Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу повітря-повітря. Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян, – зазначив Єрмак.
За його словами, отримавши це, Україна могла б знищувати російську авіацію на дальніх рубежах. Це дало б змогу врятувати життя мирних людей та запобігло б руйнуванню інфраструктури.
Як відомо, країна-агресор РФ останнім часом дедалі частіше застосовує авіаційні бомби проти нашої країни. Керовані авіабомби зазвичай оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності.
Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, для протидії авіабомбам слід уражати російські літаки, які є їх носіями. Для цього Україні потрібні сучасні бойові літаки.
Джерело: Telegram Андрія Єрмака
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко