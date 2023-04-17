Для протидії керованим авіабомбам, якими РФ тероризує населені пункти України, потрібно більше систем протиракетної оборони (ПРО) та сучасні бойові літаки з відповідними ракетами.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу повітря-повітря. Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян, – зазначив Єрмак.

За його словами, отримавши це, Україна могла б знищувати російську авіацію на дальніх рубежах. Це дало б змогу врятувати життя мирних людей та запобігло б руйнуванню інфраструктури.

Як відомо, країна-агресор РФ останнім часом дедалі частіше застосовує авіаційні бомби проти нашої країни. Керовані авіабомби зазвичай оснащені аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, для протидії авіабомбам слід уражати російські літаки, які є їх носіями. Для цього Україні потрібні сучасні бойові літаки.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

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