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Илья Нежигай, редактор ленты

Кабмин создал Штаб по вопросам реализации прав ВПЛ: чем он будет заниматься

Кабмин создал Штаб по вопросам реализации прав ВПЛ: чем он будет заниматься

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции о создании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, этот консультативно-совещательный орган Кабмина возглавила Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Отмечается, что работа Коордштаба является одним из пунктов операционного плана по реализации Стратегии государственной политики в отношении внутреннего перемещения на период до 2025 года.

Координационный штаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства.

Речь идет, в частности, о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ предусмотренными законодательством административными, социальными и культурными услугами.

— Принятое сегодня решение — это очередной шаг последовательной государственной политики по поддержке внутренне перемещенных лиц. Если в прошлом году мы реагировали на массовую эвакуацию населения, то сейчас актуальны вопросы социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах, то есть возвращение этих граждан к нормальной жизни. А эти вопросы требуют от государства взвешенной, последовательной политики, — подчеркнула Ирина Верещук.

В частности, Минреинтеграции инициировало создание при областных военных администрациях консультативно-координационных центров по поддержке населения, а также советов ВПЛ как органов самоорганизации внутренних переселенцев.

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Кабінет міністрів

Фото: Минреинтеграции

Ирина Верещук, Война в Украине, ВПО, Російська агресія
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