Кабмін утворив Штаб з питань реалізації прав ВПО: чим він займатиметься
Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомили у Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, цей консультативно-дорадчий орган Кабміну очолила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Зазначається, що робота Коордштабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Координаційний штаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання.
Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.
– Ухвалене сьогодні рішення – це черговий крок послідовної державної політики з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя. А ці питання вимагають від держави виваженої, послідовної політики, – наголосила Ірина Верещук.
Зокрема, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.
Фото: Мінреінтеграції
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