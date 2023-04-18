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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кабмін утворив Штаб з питань реалізації прав ВПО: чим він займатиметься

Кабмін утворив Штаб з питань реалізації прав ВПО: чим він займатиметься

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили у Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, цей консультативно-дорадчий орган Кабміну очолила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Зазначається, що робота Коордштабу є одним із пунктів операційного плану з реалізації Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Координаційний штаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання.

Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.

– Ухвалене сьогодні рішення – це черговий крок послідовної державної політики з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Якщо минулого року ми реагували на масову евакуацію населення, то наразі актуальними є питання соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах, тобто повернення цих громадян до нормального життя. А ці питання вимагають від держави виваженої, послідовної політики, – наголосила Ірина Верещук.

Зокрема, Мінреінтеграції ініціювало створення при обласних військових адміністраціях консультативно-координаційних центрів з підтримки населення, а також рад ВПО як органів самоорганізації внутрішніх переселенців.

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Кабінет міністрів

Фото: Мінреінтеграції

Ірина Верещук, Війна в Україні, ВПО, Російська агресія
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