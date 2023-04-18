Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин приехал на временно оккупированные территории Украины, чтобы “напоследок насладиться преступлениями”.
Об этом он написал в Twitter.
— Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть “спецтур” автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями “своих”, — говорится в сообщении.
Ранее российские СМИ заявили о визите диктатора РФ Владимира Путина на временно захваченные территории Херсонской и Луганской областей.
Источник: Михаил Подоляк
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко