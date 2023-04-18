Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ

Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин приехал на временно оккупированные территории Украины, чтобы “напоследок насладиться преступлениями”.

Об этом он написал в Twitter.

— Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть “спецтур” автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями “своих”, — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ заявили о визите диктатора РФ Владимира Путина на временно захваченные территории Херсонской и Луганской областей.

Читайте также
Паранойя Путина зашкаливает – эксперт об уже втором визите главы Кремля на ВОТ
Президент Росії Володимир Путін

Источник: Михаил Подоляк

Война в Украине, Владимир Путин, Луганская область, Михаил Подоляк, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Британии считают, что только деоккупация Крыма закончит войну — The Guardian
Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ
В Минэнергетики заявили об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС
Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ
Россияне точно готовятся к очередному жесту в Херсонской области – Гуменюк
Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ
Египет передумал поставлять ракеты РФ и согласился предоставить боеприпасы Украине – WP
Владимир Путин и Абдель Фатталь эль-Сиси на саммите
Обстрел центрального рынка Херсона: один человек погиб, девять ранены
Херсон
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь