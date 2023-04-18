Спецтур автора масових убивств зруйнованими територіями – Подоляк про “візит” Путіна на ТОТ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін приїхав на тимчасово окуповані території України, щоб “наостанок насолодитись злочинами”.

Про це він написав у Twitter.

– Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є “спецтур” автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами “своїх”, – йдеться у повідомленні.

Раніше російські ЗМІ заявили про візит диктатора РФ Володимира Путіна на тимчасово захоплені території Херсонської та Луганської областей.

Джерело: Михайло Подоляк

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