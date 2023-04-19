В Волчанске Харьковской области во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара обнаружили тела двух человек.

От вражеской атаки погибли 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, – отметил, сообщая трагическое известие, руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, что авиационный удар по Волчанску россияне нанесли вечером 18 апреля.

Во время обстрела оккупанты повредили два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок.

На рынке вспыхнул масштабный пожар.

Огнем охватило около 60 торговых павильонов.

В результате обстрела были ранены супруги, которым 68 и 54 года.

Помощь им предоставили на месте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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