Авіаудар по Вовчанську: під завалами знайшли тіла чоловіка та жінки

У Вовчанську Харківської області під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару знайшли тіла двох людей.

Від ворожої атаки загинули 50-річний чоловік та 44-річна жінка.

– Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – зазначив, повідомляючи трагічну звістку, керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Роботи із розбору завалів тривають.

Нагадаємо, що авіаційного удару по Вовчанську росіяни завдали ввечері 18 квітня.

Під час обстрілу окупанти пошкодили два житлових будинки, господарчі споруди та ринок.

На ринку спалахнула масштабна пожежа.

Вогнем охопило близько 60 торговельних павільйонів.

Унаслідок обстрілу було поранено подружжя, яким 68 та 54 роки.

Допомогу їм надали на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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