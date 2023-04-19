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Марта Бондаренко, редактор ленты

Германия передала Украине второй зенитный комплекс IRIS-T

ЗРК IRIS-T SLS
Фото: Getty Images

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Всего Берлин обещал передать четыре таких ЗРК.

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.

Сообщается, что комплекс IRIS-T и 16 ракет передали Украине несколько дней назад — примерно 16 апреля. Первый ЗРК IRIS-T привели в Украину в октябре прошлого года.

Отмечается, что система ПВО хорошо зарекомендовала себя зимой в районе Киева.

IRIS-T эффективно защищает гражданскую инфраструктуру от атак крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что немецкая система ПВО IRIS-T спасла тысячи жизней.

— Наши военные в восторге от IRIS-T. Каждый выстрел — это попадание, никто не промахивается, — сказал Кличко.

Согласно информации SPIEGEL, оставшиеся две системы IRIS-T, обещанные федеральным правительством Германии, должны быть доставлены к началу 2024 года — их еще не изготовили.

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ЗРК Patriot

Источник: Spiegel
Война в Украине, Німеччина
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