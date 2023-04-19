Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Німеччина передала Україні другий зенітний комплекс IRIS-T

ЗРК IRIS-T SLS
Фото: Getty Images

Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких ЗРК.

Про це пише видання Spiegel із посиланням на джерела.

Повідомляється, що комплекс IRIS-T і 16 ракет передали Україні кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Перший ЗРК IRIS-T привели до України в жовтні минулого року.

Зазначається, що система ППО добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва.

IRIS-T ефективно захищає цивільну інфраструктуру від атак крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Тоді мер Києва Віталій Кличко заявив, що німецька система ППО IRIS-T врятувала тисячі життів.

– Наші військові в захваті від IRIS-T. Кожен постріл – це влучання, ніхто не промахується, – сказав Кличко.

Згідно з інформацією SPIEGEL, дві системи IRIS-T, що залишилися, обіцяні федеральним урядом Німеччини, мають доставити до початку 2024 року – їх ще не виготовили.

Читайте також
Мрію візуалізовано: Резніков підтвердив передання Україні систем Patriot
ЗРК Patriot

Джерело: Spiegel
Війна в Україні, Німеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Контрнаступ відбувається і зараз. На деяких напрямках ЗСУ проводять активний штурм – Маляр
Ганна Маляр
Президент Південної Кореї вперше допустив військову допомогу Україні
Юн Сок Йоль
Мрію візуалізовано: Резніков підтвердив передання Україні систем Patriot
ЗРК Patriot
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти посилили репресії в Енергодарі – мер
Німеччина передала Україні другий зенітний комплекс IRIS-T
Стріляли біля голови та били: ідентифіковано ФСБівця, який катував людей у Херсоні
Російський військовий
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала
Німеччина передала Україні другий зенітний комплекс IRIS-T
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь