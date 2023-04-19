Німеччина передала Україні другий зенітний комплекс IRIS-T
Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких ЗРК.
Про це пише видання Spiegel із посиланням на джерела.
Повідомляється, що комплекс IRIS-T і 16 ракет передали Україні кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Перший ЗРК IRIS-T привели до України в жовтні минулого року.
Зазначається, що система ППО добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва.
IRIS-T ефективно захищає цивільну інфраструктуру від атак крилатими ракетами та ударними безпілотниками.
Тоді мер Києва Віталій Кличко заявив, що німецька система ППО IRIS-T врятувала тисячі життів.
– Наші військові в захваті від IRIS-T. Кожен постріл – це влучання, ніхто не промахується, – сказав Кличко.
Згідно з інформацією SPIEGEL, дві системи IRIS-T, що залишилися, обіцяні федеральним урядом Німеччини, мають доставити до початку 2024 року – їх ще не виготовили.