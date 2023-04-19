Татьяна Забожко, редактор ленты
Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ
На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности.
Согласно информации, находящейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, минированиям подвергаются также акватории рек Конка и Днепр.
Есть случаи, когда местные жители, пытаясь выйти на воду, подрывались на вражеских минах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Полиция Киевской области
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