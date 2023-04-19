Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ

Міна

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности.

Согласно информации, находящейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, минированиям подвергаются также акватории рек Конка и Днепр.

Есть случаи, когда местные жители, пытаясь выйти на воду, подрывались на вражеских минах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Полиция Киевской области

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Минирование, Російська агресія, РФ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия пытается отрезать доступ ВСУ к интернету через Starlink — WP
Українські військові
23 сбитых беспилотника в сутки: потери РФ на 19 апреля
Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ
Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Вибух
Карта боевых действий на 19.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Атака дронов Запорожья и Днепра и первый ЗРК Patriot в Украине: 420-й день войны (онлайн)
Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь