На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности.

Согласно информации, находящейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, минированиям подвергаются также акватории рек Конка и Днепр.

Есть случаи, когда местные жители, пытаясь выйти на воду, подрывались на вражеских минах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Полиция Киевской области

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