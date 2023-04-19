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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти мінують акваторії річок Конка та Дніпро на Херсонщині – Генштаб ЗСУ

Міна

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності.

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, мінувань зазнають також акваторії річок Конка та Дніпро.

Є випадки, коли місцеві жителі, намагаючись вийти на воду, підривались на ворожих мінах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Поліція Київської області

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Мінування, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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