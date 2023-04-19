Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Окупанти мінують акваторії річок Конка та Дніпро на Херсонщині – Генштаб ЗСУ
На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності.
Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, мінувань зазнають також акваторії річок Конка та Дніпро.
Є випадки, коли місцеві жителі, намагаючись вийти на воду, підривались на ворожих мінах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Поліція Київської області
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