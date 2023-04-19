В ожидании контрнаступления ВСУ оккупанты усилили репрессии в Энергодаре — мэр

В Энергодаре Запорожской области растет напряжение среди оккупантов и коллаборационистов на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ. Враги усиливают репрессии и проверки местных жителей на улицах, ходят по домам.

Поэтому мэр Энергодара Дмитрий Орлов советует людям быть сейчас особенно осторожными как в собственных квартирах, так и каждый раз выходя из дома.

— Военные РФ все чаще устраивают на улицах жесткие проверки. Заходят и в квартиры. Происходит это как по спискам так называемых неблагонадежных, которые составили и время от времени отрабатывают оккупанты, так и выборочно, — уточнил он.

По его словам, наиболее придирчивы враги к местным жителям с украинскими паспортами, а таких в Энергодаре большинство, поэтому и проверки иногда приобретают массовый характер.

— Проверяют телефоны на наличие украинских каналов, патриотических фотографий и т. п. Требуют открывать и показывать социальные сети. Выборочно читают переписку, — уточнил Орлов.

Кроме того, оккупанты часто проводят рейды возле городского рынка, выискивая подозреваемых в “незаконных валютных операциях”, поскольку украинскую гривну они называют “иностранной валютой”.

На днях также стало известно, что оккупанты начали принудительную эвакуацию детей из Энергодара .

По данным Энергоатома, вывозить детей в сторону Крыма планируют на автобусах Запорожской АЭС, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта станции, которым персонал добирается на работу.

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