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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

В сторону Крыма. Россияне вывозят детей из Энергодара

В сторону Крыма. Россияне вывозят детей из Энергодара

В школах и садиках временно оккупированного Энергодара Запорожской области распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

Об этом сообщает Энергоатом.

Указано, что вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

— Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи, — говорится в сообщении.

Ранее Национальное информационное бюро при Минреинтеграции сообщило, что известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.

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Фото: Энергоатом

Источник: Энергоатом
Похищение, Енергодар, Запорожская область, Россия, Україна
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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