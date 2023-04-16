В сторону Крыма. Россияне вывозят детей из Энергодара
В школах и садиках временно оккупированного Энергодара Запорожской области распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.
Об этом сообщает Энергоатом.
Указано, что вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.
— Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи, — говорится в сообщении.
Ранее Национальное информационное бюро при Минреинтеграции сообщило, что известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.
Фото: Энергоатом
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко