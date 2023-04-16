В сторону Крыма. Россияне вывозят детей из Энергодара

В школах и садиках временно оккупированного Энергодара Запорожской области распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

Об этом сообщает Энергоатом.

Указано, что вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

— Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи, — говорится в сообщении.

Ранее Национальное информационное бюро при Минреинтеграции сообщило, что известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.

Фото: Энергоатом

Источник : Энергоатом

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