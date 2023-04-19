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Валентина Летяк, редакторка стрічки

В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти посилили репресії в Енергодарі – мер

В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти посилили репресії в Енергодарі – мер
Фото: УНІАН

В Енергодарі Запорізької області зростає напруження серед окупантів та колаборантів на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ. Вороги посилюють репресії та перевірки місцевих жителів на вулицях, ходять по домівках.

Тому мер Енергодара Дмитро Орлов радить людям бути зараз особливо обережними як у власних квартирах, так і щоразу виходячи з дому.

– Військові РФ все частіше влаштовують на вулицях жорсткі перевірки. Заходять і до квартир. Відбувається це як за списками так званих неблагонадійних, які склали та час від часу відпрацьовують окупанти, так і вибірково, – уточнив він.

За його словами, найбільш прискіпливі вороги до місцевих жителів з українськими паспортами, а таких в Енергодарі більшість, тому й перевірки іноді набувають масового характеру.

– Перевіряють телефони на наявність українських каналів, патріотичних світлин тощо. Вимагають відкривати та показувати соціальні мережі. Вибірково читають переписку, – уточнив Орлов.

Окрім того, окупанти часто проводять рейди біля міського ринку, вишукуючи підозрюваних у “незаконних валютних операціях”, адже українську гривню вони називають “іноземною валютою”.

Днями також стало відомо, що окупанти розпочали примусову евакуацію дітей з Енергодара.

За даними Енергоатома, вивозити дітей у бік Криму планують на автобусах Запорізької АЕС, так нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту станції, яким персонал добирається на роботу.

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Армія Росії, Війна в Україні, Енергодар, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
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