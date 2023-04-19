Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Валентина Летяк, редактор ленты

Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин во время своего визита на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей изображал из себя военного лидера на фоне будущего контрнаступления ВСУ. Так аналитики Института изучения войны (ISW) определили одну из целей поездки президента РФ на ВОТ.

— Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, поэтому не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского, — делают предположение в ISW.

Также, по их мнению, визит Путина имел целью “публично определить потенциальных козлов отпущения накануне контрнаступления ВСУ”, поскольку, вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство или к военным неудачам, или к отпору угрозы украинского наступления.

В частности, как отмечается в обзоре, показательные встречи диктатора с руководителями армии могут свидетельствовать о подготовке очередных изменений в военном командовании и даже в ближайшем окружении Кремля.

18 апреля в Кремле сообщили о том, что накануне Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на Херсонском направлении и в Луганской области.

Читайте также
Спецтур автора массовых убийств разрушенными территориями — Подоляк о “визите” Путина на ВОТ
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ

Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Луганская область, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия пытается отрезать доступ ВСУ к интернету через Starlink — WP
Українські військові
23 сбитых беспилотника в сутки: потери РФ на 19 апреля
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Вибух
Карта боевых действий на 19.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Оккупанты минируют акватории рек Конка и Днепр в Херсонской области – Генштаб ВСУ
Міна
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь