Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ

Российский диктатор Владимир Путин во время своего визита на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей изображал из себя военного лидера на фоне будущего контрнаступления ВСУ. Так аналитики Института изучения войны (ISW) определили одну из целей поездки президента РФ на ВОТ.

— Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, поэтому не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского, — делают предположение в ISW.

Также, по их мнению, визит Путина имел целью “публично определить потенциальных козлов отпущения накануне контрнаступления ВСУ”, поскольку, вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство или к военным неудачам, или к отпору угрозы украинского наступления.

В частности, как отмечается в обзоре, показательные встречи диктатора с руководителями армии могут свидетельствовать о подготовке очередных изменений в военном командовании и даже в ближайшем окружении Кремля.

18 апреля в Кремле сообщили о том, что накануне Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на Херсонском направлении и в Луганской области.

Источник : ISW

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