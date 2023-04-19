Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ

Російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей зображав із себе військового лідера на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ. Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) визначили одну із цілей поїздки президента РФ до ТОТ.

– Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, тому не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського, – роблять припущення в ISW.

Також, на їхню думку, візит Путіна мав на меті “публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні контрнаступу ЗСУ”, оскільки, цілком ймовірно, що Кремль готує російський інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози українського наступу.

Зокрема, як зазначається в огляді, показові зустрічі диктатора з керівниками армії можуть свідчити про підготовку чергових змін у військовому командуванні та навіть у найближчому оточенні Кремля.

18 квітня у Кремлі повідомили про те, що напередодні Володимир Путін відвідав штаби окупаційних військ на Херсонському напрямку та в Луганській області.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.