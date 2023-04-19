Американские системы ЗРК Patriot помогут Вооруженным силам Украины на определенных направлениях отогнать российскую авиацию.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, наибольшую угрозу несет именно пилотируемая авиация.

— Мы можем рассчитывать, что эти системы помогут на определенных направлениях отогнать российскую авиацию. Но надо понимать, что ни крылатые ракеты, ни дроны-камикадзе не несут такой угрозы, как несет именно пилотируемая авиация, — заявил Юрий Игнат.

Например, если самолет Су-35 или Су-30 сбрасывает крылатую авиабомбу весом 500 кг, то он сбрасывает одну бомбу. Для сброса 10 таких бомб нужно 10 самолетов.

Если вражеская авиация будет использовать бомбы без крыльев и без GPS-навигации, то количество самолетов для достижения такого же результата возрастет в разы, подчеркнул Юрий Игнат.

— Поэтому не допустить появления российской авиации в нашем воздушном пространстве — это топ-задача для наших воздушных сил. И авиация появляется на передней линии, это Су-25 и в основном вертолеты, которые иногда попадают в радиус действия наших зенитных ракетных систем, или из ПЗРК их сбивают. Но эти самолеты, которые я вам назвал, применяются с дальних рубежей, в дальних подступах. Имеющиеся у нас средства ПВО не достают до них, — добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

По словам Игната, у комплексов С-300 ограниченный радиус поражения цели — 75 км.

Американские ЗРК Patriot могут вдвое увеличить расстояние досягаемости — до 150 км. Вместе с итальянской системой SAMP/T, которые Украина тоже получит, эти комплексы можно будет использовать против российской авиации.

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