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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за допомогою ЗРК Patriot зможуть відганяти ворожу пілотовану авіацію – Ігнат

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Американські системи ЗРК Patriot допоможуть Збройним силам України на певних напрямках відігнати російську авіацію.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, найбільшу загрозу несе саме пілотована авіація.

– Ми можемо розраховувати, що ці системи допоможуть на певних напрямках відігнати російську авіацію. Але треба розуміти, що ні крилаті ракети, ні дрони-камікадзе не несуть такої загрози, як несе саме пілотована авіація, — заявив Юрій Ігнат.

Наприклад, якщо літак Су-35 або Су-30 скидає крилату авіабомбу вагою 500 кг, то він скидає одну бомбу. Для скидання 10 таких бомб потрібно 10 літаків.

Якщо ворожа авіація використовуватиме бомби без крил і без GPS-навігації, то кількість літаків для досягнення такого ж результату зросте в рази, наголосив Юрій Ігнат.

– Тому не допустити появи російської авіації в нашому повітряному просторі – це топзавдання для наших повітряних сил. І авіація з’являється на передній лінії, це Су-25 і здебільшого гелікоптери, які іноді потрапляють у радіус дії наших зенітних ракетних систем, або з ПЗРК їх збивають.

Але ці літаки, які я вам назвав, застосовують із далеких рубежів, у далеких підступах. Наявні у нас засоби ППО не дістають до них, — додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За словами Ігната, для комплексів С-300 обмежений радіус ураження цілі — 75 км.

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Американські ЗРК Patriot можуть вдвічі збільшити відстань досяжності – до 150 км. Разом з італійською системою SAMP/T, які Україна теж отримає, ці комплекси можна буде використати проти російської авіації.

Війна в Україні, літаки РФ, Повітряні сили України, Російська агресія
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