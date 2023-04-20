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Сегодня Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики — СМИ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратится к Конгрессу Мексики по видеосвязи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, выступление Зеленского в нижней палате Конгресса состоится по приглашению группы дружбы между Мексикой и Украиной.

Агентство указывает, что правительство Мексики заявило, что хочет оставаться нейтральным в контексте войны России против Украины, а некоторые сторонники Киева критикуют левого президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он против поставок европейского оружия ВСУ.

В то же время Мексика голосовала вместе с Соединенными Штатами и другими западными государствами за ряд важных резолюций ООН.

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Сегодня Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики — СМИ

Источник: Reuters
Война в Украине, Владимир Зеленский, Мексика, Україна
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