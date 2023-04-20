Сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом Мексики – ЗМІ

У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернеться до Конгресу Мексики через відеозв’язок.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами джерел, виступ Зеленського в нижній палаті Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби між Мексикою та Україною.

Агентство вказує, що уряд Мексики заявив, що хоче залишатися нейтральним у контексті війни Росії проти України, а деякі прихильники Києва критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він проти постачання європейської зброї ЗСУ.

Водночас Мексика голосувала разом зі Сполученими Штатами та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

Джерело : Reuters

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