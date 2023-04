Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

У четвер, 20 квітня, Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської комісії.

Церемонія підписання угоди відбулася в межах Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. Підписи під документом поставили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та єврокомісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич.

Україна стала 36-ю учасницею Механізму цивільного захисту ЄС.

I congratulate #Ukraine on its accession to the #EUCivilProtectionMechanism!

The ???????? civil protection now forms a team of 36 countries, working towards one common goal – to help people in need wherever they are. Because we are stronger together.

Welcome ????????! pic.twitter.com/LDmode6Aut

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2023