Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

У четвер, 20 квітня, Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської комісії.

Церемонія підписання угоди відбулася в межах Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. Підписи під документом поставили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та єврокомісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич.

Україна стала 36-ю учасницею Механізму цивільного захисту ЄС.

– Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, які працюють над спільною метою: допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що разом ми сильніші, – зазначив Ленарчич.

I congratulate #Ukraine on its accession to the #EUCivilProtectionMechanism! The ???????? civil protection now forms a team of 36 countries, working towards one common goal – to help people in need wherever they are. Because we are stronger together. Welcome ????????! pic.twitter.com/LDmode6Aut — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2023

Глава представництва ЄС Матті Маасікас повідомив, що через зазначений механізм Україна отримала тисячі тонн гуманітарної допомоги з 2022 року, а тепер “також має місце за цим столом”.

And Ukraine can join EU’s Civil Protection Mechanism, as signed today by @JanezLenarcic and ???????? Minister of Interior Klymenko. The Mechanism has provided thousands of tons of humanitarian assistance to Ukraine since 2022, now Ukraine will have a seat at the table as well. pic.twitter.com/1khqnEbtSG — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 20, 2023

Крім того, в Євросоюзі анонсували виділення €55 млн на гуманітарну допомогу для нашої країни (на додаток до €145 млн, уже виділених на початку 2023 року). Нове фінансування спрямують на підготовку до наступної зими.

Що відомо про Механізм цивільного захисту ЄС

Як пояснили в Єврокомісії, це європейська система солідарності, яка надає допомогу країнам, що постраждали від лиха.

Якщо масштаби катастрофи переважають можливості реагування певної держави, вона може звернутися за допомогою через Механізм цивільного захисту ЄС.

З моменту заснування в 2001 році цей механізм був задіяний під час більш ніж 600 надзвичайних ситуацій і криз усередині Євросоюзу і за його межами.

Наприклад, з лютого 2022 року (початку повномасштабної війни) країни Європи спрямовували Україні екстрену допомогу через Механізм цивільного захисту. Було доставлено понад 88 тис. тонн рятувального обладнання, продуктів харчування та медикаментів.

Крім того, наша країна отримала понад 1 тис. електрогенераторів зі стратегічних енергетичних резервів ЄС.

Загалом цей європейський механізм тепер об’єднує 27 країн Євросоюзу та ще дев’ять держав (Україну, Ісландію, Норвегію, Сербію, Північну Македонію, Чорногорію, Туреччину, Боснію і Герцеговину, Албанію).

Підписавши угоду, Україна стала повноцінним учасником системи надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях та катастрофах. Наша країна тепер зможе направляти допомогу через механізм ЄС іншим державам, які опиняться в кризовій ситуації.

Механізм допомагає координувати діяльність національних органів влади, а також сприяє обміну передовим досвідом.

“Дорожню карту” для приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала у жовтні 2022 року.

Фото: Twitter Матті Маасікаса

Джерело : Єврокомісія

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