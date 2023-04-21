Втрати армії РФ перевищили вже 185 тис. – оновлені дані Генштабу ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 630 російських окупантів.

Загалом втрати армії РФ на 422-гу добу повномасштабної війни перевищили вже 185 тис.

Збройні сили України 20 квітня спалили один ворожий танк, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спеціальної техніки та дві артилерійські системи.

Крім того, протягом доби було приземлено вісім безпілотників.

Втрати РФ на 21 квітня 2023

особового складу ‒ близько 185 050 (+630),

танків ‒ 3 668 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 7 126 (+6),

артилерійських систем – 2 827 (+2),

реактивних систем залпового вогню – 539,

засобів протиповітряної оборони ‒ 285,

літаків – 308,

гелікоптерів – 293,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6),

спеціальної техніки ‒ 334 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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