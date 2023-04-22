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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 22.04.2023 — ситуация на фронте

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Основные усилия россияне сосредотачивают на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях — за сутки отбито 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Карта боевых действий в Украине на 22.04.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 22 апреля 2023 года

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки осуществил обстрелы населенных пунктов Леонивка и Гремяч Черниговской области; Шалигино, Волфино и Кондратовка — Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спирное и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григорьевки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия.

От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Обстреляно Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отбиты атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам снова подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них — Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Потери РФ на 22 апреля 2023-го:

  • личный состав — около 185 730 (+680) военных;
  • танки — 3 672 (+4);
  • боевые бронированные машины — 7 130 (+4);
  • артиллерийские системы — 2 832 (+5);
  • РСЗО — 539;
  • средства ПВО — 289 (+4);
  • самолеты — 308;
  • вертолеты — 293;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 398 (+4);
  • крылатые ракеты — 911;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 718 (+5);
  • специальная техника — 337 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 423-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Бахмут, Война в Украине, Російська агресія
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