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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 22.04.2023 – ситуація на фронті

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Основні зусилля росіяни зосереджують на наступі на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках – за добу відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Карта бойових дій в Україні на 22.04.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 22 квітня 2023

Протягом минулої доби противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Бахмут, Війна в Україні, Російська агресія
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Костянтин Мельников
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